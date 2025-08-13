В Татарстане продлили набор контрактников в подразделения БПЛА

В Татарстане до конца августа продлили набор на военную службу по контракту в подразделения БПЛА.

Набор проводится в отделения дальнего и ближнего действия, управления БПЛА коптерного типа и FPV-дронов. Работать новобранцы будут с дронами «Ланцет», «Орлан», «Элерон», «Герань» и другими современными беспилотниками.

В Татарстане в моменте сложились уникальные возможности для кандидатов в контрактники. Существенно подняли выплаты – сразу можно получить 3,1 млн рублей при зачислении в часть. И получить уникальную возможность – стать профессиональным «дроноводом».

Желающих стать «дроноводами» сначала обучат – для этого сформированы учебные группы.

«Принцип управления на аппаратах различается. Например, при работе с FPV-дронами подключается вестибулярный аппарат – управлять ими нужно в очках виртуальной реальности», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани Андрей Козлов.

Желающих научиться управлению беспилотниками и подписать контракт с Минобороны РФ ждут до конца августа, так как набор ограничен – не более 50 человек.

Ждут на службу преимущественно молодых специалистов до 40 лет, но исключение могут сделать тем, кто имеет нужный опыт. Наличие опыта службы в армии необязательно. Принимают и из других регионов.

Желающих стать элитой современной армии ждут те же льготы, что и всех остальных подписавших контракт. С полным списком всех преимуществ можно ознакомиться на сайтах: heroes-tatarstan.ru и zabotasvo.tatar.

Для подписания контракта можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту в Казани по адресу улица Аэропортовская, 1, в центр «Батыр» на улице Воровского, 25, в любой районный военкомат или по телефонам 8 (800) 222-59-00 (для жителей других регионов), 117 (жителей республики).