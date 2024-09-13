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Общество 13 сентября 2024 12:09

В Татарстане продлено предупреждение из-за высокой угрозы лесных пожаров

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С 14 по 20 сентября в Татарстане продолжит действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Из-за сухой и теплой погоды по республике сохраняется высокий — четвертый — класс опасности лесных пожаров.

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#штормовое предупреждение #лесные пожары
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