В Татарстане продлено действие плана по адаптации иностранных студентов

План мероприятий по адаптации иностранных студентов, который действовал в Татарстане с 2017 по 2023 год, продлен еще на два года. Распоряжение подписано Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

План включает контроль движения иностранных граждан на территории РТ, создание службы кураторов для таких студентов, проведение информационно-разъяснительных мероприятий. В последний пункт, к примеру, входят разработка и корректировка путеводителя иностранного студента, организация собраний первокурсников и встреч с представителями студорганизаций РТ, проведение образовательных и других мероприятий.

Кроме того, запланировано проведение различных культурно-образовательных мероприятий, в том числе молодежного форума «Дружба народов — богатство Татарстана», Дня иностранного студента, олимпиады по русскому языку среди иностранных учащихся вузов, конкурса красоты «Жемчужина мира», фестиваля «Культурная мозаика Татарстана», мероприятия «Навруз» и других.

Уделено в плане внимание и международным студенческим клубам. К участию в них планируют привлечь первокурсников. Также ожидается проведение проекта для изучения английского языка, встреч с представителями национально-культурных автономий и студенческих клубов. Молодежь сможет обсудить и познакомить других с этнокультурными особенностями родных государств.