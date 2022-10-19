В Татарстане продлена заявочная кампания на конкурс «Инженер года»

Заявиться на III татарстанский конкурс «Инженер года» можно будет до 1 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ со ссылкой на замглавы ведомства Родиона Карпова.

«Конкурс призван внести значительный вклад в развитие положительного позиционирования и популяризации инженерных и рабочих профессий, а также обеспечения квалифицированным промышленно-производственным и инженерно-техническим персоналом ключевых предприятий базовых отраслей экономики региона», – отметили в пресс-службе министерства.

Заявочная кампания стартовала 22 сентября. Конкурс проводится в трех категориях: «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива» и «Опыт, достижения, компетентность».