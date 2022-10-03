В Татарстане начался прием заявок на конкурс «Инженер года» – 2022

В Татарстане начался прием заявок на III республиканский конкурс «Инженер года» – 2022. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«Конкурс проводится в трех категориях: “Будущие инженеры” – для студентов инженерных специальностей, “Молодость, успех, перспектива” – для работающих на предприятиях инженеров до 35 лет включительно и “Опыт, достижения, компетентность” – для действующих инженеров старше 35 лет», – сказал Карпов.

Конкурс будет проводится в два этапа: заочный и очный. Так, на первом этапе эксперты отберут лучшие заявки, авторы которых пройдут на второй этап. На очном этапе участники отправятся на двухдневный семинар с мастер-классами и тренингами, после которых пройдут небольшое тестирование и приступят к защите своих работ.

«Если у участника много различных работ, то ему необходимо выбрать из них ту, которую он считает самой лучшей и подходящей под критерии конкурса», – отметил председатель Совета «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» Айдар Сагетдинов.

В каждой из трех категорий конкурса есть 12 номинаций, соответствующих ведущим отраслям экономики Татарстана:

Машиностроение

Радиоэлектроника, связь, оптика

Химия, нефтехимия, биотехнологии

Нефтяная промышленность

Газовая промышленность

Энергетика

Легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность

Медицинская промышленность

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Строительство, промышленность строительных материалов

Транспорт, дорожное хозяйство

Сельское хозяйство

Победители конкурса получат ценные подарки и возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам. Стоит отметить, что летом этого года победители прошлых лет прошли очную стажировку в инновационном центре «Сколково», где собрались лучшие инженеры республики.

«На одной площадке собрались около 60 лучших инженеров Татарстана и, хотя мы раньше никогда не пересекались, мы все смогли обменятся друг с другом опытом и теперь продолжаем поддерживать связь и помогать друг другу», – поделилась победительница прошлого года Ирина Ахметова.

Напомним, что «Инженер года» учрежден по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова для развития положительного позиционирования и популяризации инженерных профессий.