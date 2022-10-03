В Татарстане начался прием заявок на конкурс «Инженер года» – 2022
В Татарстане начался прием заявок на III республиканский конкурс «Инженер года» – 2022. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
«Конкурс проводится в трех категориях: “Будущие инженеры” – для студентов инженерных специальностей, “Молодость, успех, перспектива” – для работающих на предприятиях инженеров до 35 лет включительно и “Опыт, достижения, компетентность” – для действующих инженеров старше 35 лет», – сказал Карпов.
Конкурс будет проводится в два этапа: заочный и очный. Так, на первом этапе эксперты отберут лучшие заявки, авторы которых пройдут на второй этап. На очном этапе участники отправятся на двухдневный семинар с мастер-классами и тренингами, после которых пройдут небольшое тестирование и приступят к защите своих работ.
«Если у участника много различных работ, то ему необходимо выбрать из них ту, которую он считает самой лучшей и подходящей под критерии конкурса», – отметил председатель Совета «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» Айдар Сагетдинов.
В каждой из трех категорий конкурса есть 12 номинаций, соответствующих ведущим отраслям экономики Татарстана:
- Машиностроение
- Радиоэлектроника, связь, оптика
- Химия, нефтехимия, биотехнологии
- Нефтяная промышленность
- Газовая промышленность
- Энергетика
- Легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность
- Медицинская промышленность
- Пищевая и перерабатывающая промышленность
- Строительство, промышленность строительных материалов
- Транспорт, дорожное хозяйство
- Сельское хозяйство
Победители конкурса получат ценные подарки и возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам. Стоит отметить, что летом этого года победители прошлых лет прошли очную стажировку в инновационном центре «Сколково», где собрались лучшие инженеры республики.
«На одной площадке собрались около 60 лучших инженеров Татарстана и, хотя мы раньше никогда не пересекались, мы все смогли обменятся друг с другом опытом и теперь продолжаем поддерживать связь и помогать друг другу», – поделилась победительница прошлого года Ирина Ахметова.
Напомним, что «Инженер года» учрежден по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова для развития положительного позиционирования и популяризации инженерных профессий.