В Татарстане признано выявленным объектом культурного наследия Еряпкинское городище

В Татарстане включен в перечень объектов культурного наследия выявленный объект археологического наследия – Еряпкинское городище булгарского времени. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Фото: скриншот документации

На территории городища разрешается проведение археологических работ. Также здесь можно производить изыскательные, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы, но только при условии обеспечения сохранности объекта или организации спасательных археологических работ. Граждане могут посещать объект в соответствии с законодательством.

Существовавшее с X по XIII век городище находится к юго-западу от бывшей деревни Еряпкино Алькеевского района РТ, на коренной террасе правого берега реки Бурнайки.

Фото: скриншот документации

Памятник имеет круговую форму. Ранее имел двойную линию валов и рвов, но сейчас они сильно оплыли. Территория ровная, покрыта дерном. Объект относится к неподчиненным рельефу местности, отмечается на посвященном булгарским городищам портале «Страна городов».

Находящаяся в 15 километрах к югу от Базарных Матак деревня Еряпкино (до революции иногда именовавшаяся также Старым Иштубаевым) была основана в конце XVII века безъясачными чувашами. В последнее время входила в состав Чувашско-Бурнаевского сельского поселения, исключена из учетных данных в 2004 году. Сейчас постоянное население отсутствует, максимальным оно было в 1897 году (892 человека). Помимо городища, в окрестностях выявлены еще три археологических памятника: Еряпкинские селища I (золотоордынский период), II и III (домонгольский период).