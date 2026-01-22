В Татарстане признано выявленным объектом культурного наследия Еряпкинское городище
В Татарстане включен в перечень объектов культурного наследия выявленный объект археологического наследия – Еряпкинское городище булгарского времени. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.
На территории городища разрешается проведение археологических работ. Также здесь можно производить изыскательные, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы, но только при условии обеспечения сохранности объекта или организации спасательных археологических работ. Граждане могут посещать объект в соответствии с законодательством.
Существовавшее с X по XIII век городище находится к юго-западу от бывшей деревни Еряпкино Алькеевского района РТ, на коренной террасе правого берега реки Бурнайки.
Памятник имеет круговую форму. Ранее имел двойную линию валов и рвов, но сейчас они сильно оплыли. Территория ровная, покрыта дерном. Объект относится к неподчиненным рельефу местности, отмечается на посвященном булгарским городищам портале «Страна городов».
Находящаяся в 15 километрах к югу от Базарных Матак деревня Еряпкино (до революции иногда именовавшаяся также Старым Иштубаевым) была основана в конце XVII века безъясачными чувашами. В последнее время входила в состав Чувашско-Бурнаевского сельского поселения, исключена из учетных данных в 2004 году. Сейчас постоянное население отсутствует, максимальным оно было в 1897 году (892 человека). Помимо городища, в окрестностях выявлены еще три археологических памятника: Еряпкинские селища I (золотоордынский период), II и III (домонгольский период).