В Татарстане приведут в порядок ОКН, посвященные событиям Великой Отечественной войны

В Татарстане наведут порядок на объектах культурного наследия (ОКН), посвященных событиям Великой Отечественной войны. Уборку проведут сотрудники комитета по охране этих объектов и Центра культурного наследия Татарстана в рамках проводимых в республике субботников.

«Уборочные мероприятия» продлятся вплоть до 9 мая, сообщила пресс-служба комитета по охране ОКН. Первый субботник уже провели на Арском кладбище в Казани, где находится объект культурного наследия регионального значения «Захоронения советских воинов, умерших от ран и болезней в эвакогоспиталях г. Казани», 1941-1945 гг. Там сотрудники сделали генеральную уборку.

«Сегодняшняя акция – это не только про сохранение культурного наследия, но и возможность в Год защитника Отечества отдать дань светлой памяти, благодарности и огромного уважения погибшим в Великой Отечественной войне. Это наш поистине священный долг», – отметил председатель Комитета Иван Гущин.

Напомним, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Недавно в честь этого юбилейного события Раис РТ Рустам Минниханов вручил ветеранам медали «80 лет Победы».