«Гордимся каждым из вас»: Минниханов вручил ветеранам медали «80 лет Победы»

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» вручил сегодня ветеранам Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле. Награды получили 19 участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. С ветеранами пообщалась обозреватель «Татар-информа».





Раис Татарстана выразил глубочайшую благодарность ветеранам

Фото: rais.tatarstan.ru

«2025 год особенный для всех нас»

Сегодня утром в здании Пушечного двора Казанского Кремля звучали песни военных лет в исполнении оркестра. У входа в здание выстроились юнармейцы. Они встречали ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Ветераны пришли на торжественную встречу в сопровождении близких и родственников – детей, внуков, а также социальных работников. В зале царила праздничная атмосфера.

Ветераны пришли на торжественную встречу в сопровождении близких и родственников Фото: rais.tatarstan.ru

«2025 год особенный для всех нас, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества в стране и республике. В ознаменование 80-летия Великой Победы Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным учреждена юбилейная медаль. Она олицетворяет собой память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу, обеспечивая армию всем необходимым, выживал в условиях фашистских концлагерей, в блокаде и голоде, но не терял веру в Победу», – сказал Раис Татарстана, обращаясь к ветеранам.

Он выразил глубочайшую благодарность ветеранам. «Ваше мужество и безграничная любовь к родной земле – вдохновляющий пример беззаветного служения Родине для всех нас, и в первую очередь для молодого поколения», – заметил Минниханов.

Рустам Минниханов пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия Фото: rais.tatarstan.ru

По его словам, главная задача современного общества заключается в воспитании молодежи на высоких образцах патриотизма. От этого зависят национальная безопасность и успешное развитие страны. В Год защитника Отечества мы особенно остро осознаем важность наследия Победы, добавил Раис Татарстана.

«Сегодня ваши сыновья, внуки и правнуки достойно продолжают славные боевые традиции героев, отстаивая интересы нашей Родины в условиях специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

«Пусть ваши сердца всегда будут наполнены теплом и любовью близких людей», – сказал Раис Татарстана.

В соответствии с Указом Президента России юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» награжден участник Великой Отечественной войны Комлев Алексей Николаевич Фото: rais.tatarstan.ru

«Служил в бронетанковых войсках и горжусь своей специальностью»

В соответствии с Указом Президента России юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» награжден участник Великой Отечественной войны Комлев Алексей Николаевич. Он был призван на фронт в 1943 году, в составе первого Прибалтийского флота освобождал Шауляй, закончил войну в Восточной Пруссии.

«Я – курсант 1944 года, первого учебного танкового батальона в Нижегородской области. Год учился, учили меня ремонту танков «Т-34», наш легендарный танк знаю отлично. Будучи офицером, служил в бронетанковых войсках, занимал должность начальника бронетанковой службы танкового полка. Должность ответственная», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Алексей Николаевич.

После войны более 20 лет он преподавал студентам Казанского высшего командного танкового училища строевую подготовку и основы безопасности жизнедеятельности.

«Я приехал в Татарстан с Сахалина с молодой женой в 1953 году на центральные бронетанковые курсы. Я – ветеран нашего училища, это училище закончили мои сын и внук, мы – танкисты. Я всю дорогу служил в бронетанковых войсках и горжусь своей специальностью», – отметил Комлев.

Его сын – кадровый офицер, живет в Нижегородской области. Внук также окончил Казанское танковое высшее военное училище, служит в полиции.

«Желаю молодому поколению помнить о войне, это священная наша Победа. Этот год – исторический», – заключил Алексей Николаевич.

2 февраля 2025 года ветерану исполнится 99 лет.

Награду получил участник Великой Отечественной войны Мустафин Галимьян Рахимьянович Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы свою задачу выполнили, освободили всю нашу территорию»

Награду получил участник Великой Отечественной войны Мустафин Галимьян Рахимьянович. Его призвали на фронт в 18 лет. Сначала отправили в Уфу на курсы подготовки, а после на четвертый Украинский фронт. Войну прошел в составе войск связи от Западного до Восточного фронта, участвовал в освобождении Украины и Крыма.

«Я родился 26 декабря 1926 года, призван в армию 8 февраля 1944 года, направлен в четвертый Украинский фронт. Освободили Крым, Белоруссию, Прибалтику», – сообщил ветеран.

10 апреля 1945 года с его участием был штурмом взят Кенигсберг. Заканчивал войну Галимьян Мустафин на втором Дальневосточном фронте. Он также участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.

«Мы свою задачу выполнили, разгромили Квантунскую армию. Освободила всю нашу территорию и на западе, и на востоке наша славная Красная Армия», – сказал с волнением и дрожью в голосе ветеран.

После войны Галимьян Рахимьянович был приглашен на службу в пограничные войска.

«Работал с восьми лет в колхозе»

В числе награжденных – 92-летний труженик тыла Галяутдинов Асхат Камартдинович. Ветеран родился в деревне Шемяково Апастовского района ТАССР. Вспоминая далекие военные годы, он не может сдержать слез.

«Двоюродные братья ушли на фронт, на проводы собралась вся деревня», – сказал Асхат Камартдинович.

В военные годы он работал в колхозе, помогал взрослым, выполнял посильную работу: полол, косил, был там, где не хватало рабочих рук.

«Работал с восьми лет летом в колхозе. Мама убирала серпом хлеб, мы его складывали и таскали на лошадях, чтобы потом перемолоть. Деревня есть деревня, пацаны любили работать на лошадях», – отметил ветеран.

Асхат Камартдинович в военные годы потерял отца.

«20 февраля 1942 года отец погиб в боях, защищая Москву», – пояснил собеседник.

По его словам, победить в той страшной войне нашей армии помогла сплоченность людей и вера в Победу.

После войны, в 1950 году Галяутдинов поступил на Казанский авиационный завод. Освоил профессию токаря и более 40 лет проработал в одном коллективе. Участвовал в освоении и изготовлении разных типов военных и гражданских изделий, был наставником для молодежи. Общий трудовой стаж ветерана составляет 54 года.

Почетную награду получил труженик тыла Юлашев Ахат Гайнулович Фото: rais.tatarstan.ru

«Важно, чтобы молодые люди знали, какая была война тяжелая, трудная»

Почетную награду получил труженик тыла Юлашев Ахат Гайнулович. Он родился в Кзыл-Ординской области Казахской ССР в семье рабочего.

«В военные годы я был еще мальчишкой, мне было 14-15 лет, учился в школе. В годы войны мы – мальчишки играли в войну, собирали целые отряды. Вместо настоящих винтовок у нас были деревянные, мы устраивали борьбу между школами. В летнее время нам организовывали пионерские отряды, в этих отрядах мы проходили по существу первое знакомство с военной службой», – сообщил Ахат Гайнулович.

Он помнит, как во время учебы в старших классах его призвал военком района и сообщил, что в области есть трудности с русским языком.

«Меня взяли переводчиком, я работал в военкомате по призыву в армию», – отметил Юлашев.

В Вооруженных силах СССР Ахат Гайнулович с 1946 по 1987 год. Окончил Московское военно-авиационное училище связи в 1948 году и Артиллерийскую радиотехническую академию в 1957 году. Юлашев – участник боевых действий в Афганистане. Службу в Вооруженных силах СССР он прошел от курсанта военного училища до генерал-майора.

«Важно, чтобы молодые люди знали, какая была война тяжелая, трудная. Мы все были в единстве, была большая дружба, которая помогла победить», – заключил Ахат Гайнулович.