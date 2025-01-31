«Гордимся каждым из вас»: Минниханов вручил ветеранам медали «80 лет Победы»
В Год 80-летия Победы ветеранам Татарстана вручили награды в Казанском Кремле
Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» вручил сегодня ветеранам Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле. Награды получили 19 участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. С ветеранами пообщалась обозреватель «Татар-информа».
«2025 год особенный для всех нас»
Сегодня утром в здании Пушечного двора Казанского Кремля звучали песни военных лет в исполнении оркестра. У входа в здание выстроились юнармейцы. Они встречали ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Ветераны пришли на торжественную встречу в сопровождении близких и родственников – детей, внуков, а также социальных работников. В зале царила праздничная атмосфера.
«2025 год особенный для всех нас, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества в стране и республике. В ознаменование 80-летия Великой Победы Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным учреждена юбилейная медаль. Она олицетворяет собой память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу, обеспечивая армию всем необходимым, выживал в условиях фашистских концлагерей, в блокаде и голоде, но не терял веру в Победу», – сказал Раис Татарстана, обращаясь к ветеранам.
Он выразил глубочайшую благодарность ветеранам. «Ваше мужество и безграничная любовь к родной земле – вдохновляющий пример беззаветного служения Родине для всех нас, и в первую очередь для молодого поколения», – заметил Минниханов.
По его словам, главная задача современного общества заключается в воспитании молодежи на высоких образцах патриотизма. От этого зависят национальная безопасность и успешное развитие страны. В Год защитника Отечества мы особенно остро осознаем важность наследия Победы, добавил Раис Татарстана.
«Сегодня ваши сыновья, внуки и правнуки достойно продолжают славные боевые традиции героев, отстаивая интересы нашей Родины в условиях специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.
«Пусть ваши сердца всегда будут наполнены теплом и любовью близких людей», – сказал Раис Татарстана.
«Служил в бронетанковых войсках и горжусь своей специальностью»
В соответствии с Указом Президента России юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» награжден участник Великой Отечественной войны Комлев Алексей Николаевич. Он был призван на фронт в 1943 году, в составе первого Прибалтийского флота освобождал Шауляй, закончил войну в Восточной Пруссии.
«Я – курсант 1944 года, первого учебного танкового батальона в Нижегородской области. Год учился, учили меня ремонту танков «Т-34», наш легендарный танк знаю отлично. Будучи офицером, служил в бронетанковых войсках, занимал должность начальника бронетанковой службы танкового полка. Должность ответственная», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Алексей Николаевич.
После войны более 20 лет он преподавал студентам Казанского высшего командного танкового училища строевую подготовку и основы безопасности жизнедеятельности.
«Я приехал в Татарстан с Сахалина с молодой женой в 1953 году на центральные бронетанковые курсы. Я – ветеран нашего училища, это училище закончили мои сын и внук, мы – танкисты. Я всю дорогу служил в бронетанковых войсках и горжусь своей специальностью», – отметил Комлев.
Его сын – кадровый офицер, живет в Нижегородской области. Внук также окончил Казанское танковое высшее военное училище, служит в полиции.
«Желаю молодому поколению помнить о войне, это священная наша Победа. Этот год – исторический», – заключил Алексей Николаевич.
2 февраля 2025 года ветерану исполнится 99 лет.
«Мы свою задачу выполнили, освободили всю нашу территорию»
Награду получил участник Великой Отечественной войны Мустафин Галимьян Рахимьянович. Его призвали на фронт в 18 лет. Сначала отправили в Уфу на курсы подготовки, а после на четвертый Украинский фронт. Войну прошел в составе войск связи от Западного до Восточного фронта, участвовал в освобождении Украины и Крыма.
«Я родился 26 декабря 1926 года, призван в армию 8 февраля 1944 года, направлен в четвертый Украинский фронт. Освободили Крым, Белоруссию, Прибалтику», – сообщил ветеран.
10 апреля 1945 года с его участием был штурмом взят Кенигсберг. Заканчивал войну Галимьян Мустафин на втором Дальневосточном фронте. Он также участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.
«Мы свою задачу выполнили, разгромили Квантунскую армию. Освободила всю нашу территорию и на западе, и на востоке наша славная Красная Армия», – сказал с волнением и дрожью в голосе ветеран.
После войны Галимьян Рахимьянович был приглашен на службу в пограничные войска.
«Работал с восьми лет в колхозе»
В числе награжденных – 92-летний труженик тыла Галяутдинов Асхат Камартдинович. Ветеран родился в деревне Шемяково Апастовского района ТАССР. Вспоминая далекие военные годы, он не может сдержать слез.
«Двоюродные братья ушли на фронт, на проводы собралась вся деревня», – сказал Асхат Камартдинович.
В военные годы он работал в колхозе, помогал взрослым, выполнял посильную работу: полол, косил, был там, где не хватало рабочих рук.
«Работал с восьми лет летом в колхозе. Мама убирала серпом хлеб, мы его складывали и таскали на лошадях, чтобы потом перемолоть. Деревня есть деревня, пацаны любили работать на лошадях», – отметил ветеран.
Асхат Камартдинович в военные годы потерял отца.
«20 февраля 1942 года отец погиб в боях, защищая Москву», – пояснил собеседник.
По его словам, победить в той страшной войне нашей армии помогла сплоченность людей и вера в Победу.
После войны, в 1950 году Галяутдинов поступил на Казанский авиационный завод. Освоил профессию токаря и более 40 лет проработал в одном коллективе. Участвовал в освоении и изготовлении разных типов военных и гражданских изделий, был наставником для молодежи. Общий трудовой стаж ветерана составляет 54 года.
«Важно, чтобы молодые люди знали, какая была война тяжелая, трудная»
Почетную награду получил труженик тыла Юлашев Ахат Гайнулович. Он родился в Кзыл-Ординской области Казахской ССР в семье рабочего.
«В военные годы я был еще мальчишкой, мне было 14-15 лет, учился в школе. В годы войны мы – мальчишки играли в войну, собирали целые отряды. Вместо настоящих винтовок у нас были деревянные, мы устраивали борьбу между школами. В летнее время нам организовывали пионерские отряды, в этих отрядах мы проходили по существу первое знакомство с военной службой», – сообщил Ахат Гайнулович.
Он помнит, как во время учебы в старших классах его призвал военком района и сообщил, что в области есть трудности с русским языком.
«Меня взяли переводчиком, я работал в военкомате по призыву в армию», – отметил Юлашев.
В Вооруженных силах СССР Ахат Гайнулович с 1946 по 1987 год. Окончил Московское военно-авиационное училище связи в 1948 году и Артиллерийскую радиотехническую академию в 1957 году. Юлашев – участник боевых действий в Афганистане. Службу в Вооруженных силах СССР он прошел от курсанта военного училища до генерал-майора.
«Важно, чтобы молодые люди знали, какая была война тяжелая, трудная. Мы все были в единстве, была большая дружба, которая помогла победить», – заключил Ахат Гайнулович.