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Ру Тат
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Происшествия
28 декабря 2021  14:33
Павел Климчак

В Татарстане открыли еще одну ледовую переправу – через Каму

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Сегодня в два часа дня в республике открылась вторая ледовая переправа, которая будет проходить по реке Каме по маршруту поселок Соколка Мамадышского района – поселок Новый Закамский Нижнекамского района.

Она будет работать круглосуточно, на ней можно будет проехать на авто до 3,5 тонн. Протяженность переправы составила 1,1 километр, ширина – 20 метров. На переправе организовано двухстороннее движение, стоимость проезда составит 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об открытии первой ледовой переправы в Татарстане через Волгу по маршруту Зеленодольск – Нижние Вязовые.

#ледовая переправа через каму
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