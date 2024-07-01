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В Татарстане приняли региональную программу по борьбе с онкологией
Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». В рамках нацпроекта власти республики приняли решение утвердить региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан». Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
Целью программы стало снижение смертности населения Татарстана от новообразований, в том числе злокачественных, до 176 случаев на 100 тысяч населения.
Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев рассказывал, что на проведение химиотерапевтического лечения онкологических заболеваний в Татарстане ежегодно расходуется около 4 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что наиболее эффективно бороться с раком на ранних стадиях. Именно поэтому в программу диспансеризации включен комплекс анализов и обследований для разных возрастных групп, нацеленный на своевременное выявление предраковых состояний и онкологических заболеваний для начала своевременного лечения.
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