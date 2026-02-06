news_header_top
Общество 6 февраля 2026 17:06

В Татарстане примут пятилетнюю программу по внедрению ИИ в работу МФЦ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане готовится комплексная программа по интеграции технологий искусственного интеллекта в работу многофункциональных центров, рассчитанная на пять лет. Об этом в ходе коллегии МФЦ РТ заявил министр цифрового развития республики Алексей Начвин.

«В ближайшие месяцы мы примем пятилетку по ней. Я предлагаю подумать, как у нас такой большой многофункциональный центр будет работать при помощи ИИ», – сказал Начвин, обращаясь к участникам коллегии.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является обучение сотрудников работе с новыми технологиями: «Нужно, чтобы отделения МФЦ поняли, как нейросети могут облегчить им работу».

Напомним, год назад о внедрении ИИ в работу МФЦ уже говорил экс-глава Минцифры Айрат Хайруллин.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#мфц в рт #искусственный интеллект #минцифры рт
