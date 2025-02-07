В работу МФЦ начнут внедрять технологии искусственного интеллекта

Айрат Хайруллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане начнут внедрять технологии на основе искусственного интеллекта в работу многофункциональных центров. Об этом заявил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на итоговом заседании коллегии МФЦ республики.

По его словам, такой подход позволит быстро обрабатывать огромные объемы данных, что сократит время на оказание услуги. «Мы стремимся, чтобы все государственные и муниципальные услуги оказывались в течение одного, максимум трех дней», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что в этом году в Татарстане планируют запустить приложение для видеообращений жителей республики в МФЦ.

«Человек нажимает кнопку, появляется сотрудник МФЦ, который заполняет все необходимые заявления. Через ЕСИА подписывает все необходимые документы, и фактически он не приходит в МФЦ, а сидит дома», – пояснил Хайруллин.

В завершение своего выступления министр добавил, что в 2025 году также будет расширятся доступность МФЦ для жителей сельской местности.