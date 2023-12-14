В Татарстане при сельских клубах и библиотеках будут создаваться семейные Центры ремесла

В предстоящем 2024 году Татарстан запустит эксперимент по созданию на базе сельских клубов и модельных библиотек Семейных центров ремесла по аналогии с центрами махалля. Об этом на Совете по культуре при Раисе РТ, который состоялся сегодня в отреставрированном здании Казанского художественного училища, сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Махалля, напомнила она, – это организация межпоколенческой коммуникации, а патриотическое воспитание, ставшее главной темой сегодняшнего Совета, складывается из межведомственного и межпоколенческого взаимодействия.

«Сейчас у нас преимущественно клубные формирования ориентированы на один возраст – детские, юношеские, для старшего поколения. Мы предлагаем на базе центров организовать разновозрастные клубные формирования с привлечением местных жителей, среди которых есть в том числе и педагоги на пенсии. Они с удовольствием проведут занятия для молодежи и, наоборот, активная молодежь чему-то сможет обучить наше старшее поколение. Эти же центры смогут работать как центр ремесла. Женщин, например, здесь можно будет обучить традиционному ремеслу с последующим размещением заказов на принципах кооперации», – пояснила инициативу министр культуры.

Аюпова напомнила, что каждый район Татарстана исторически отличался и славился своими промыслами. Пестречинский – керамикой, Кукморский – войлоком, Рыбно-слободский – кружевом, Алексеевский – ткачеством и т.д., ткачество в Алексеевском и т.д.

В этом году курсы по обучению промыслам открылись в Балтасинском и Сабинском районах. Как еще в начале ноября сообщал «Татар-информ», в следующем учебном году на их основе Казанский техникум народных промыслов откроет филиалы (в Сабинском, Алексеевском и Балтасинском районах).

«На базе Апастовского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов республики планируем создать пилотные семейные центры. Их финансирование возможно на грантовой основе. Для организации на их базе курсов для молодежи будет применима Пушкинская карта», – рассказала Ирада Аюпова.