В Татарстане при проведении ремонта по нацпроекту установят более 4 тыс. дорожных знаков

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» при проведении ремонта установят более 4 тыс. дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«При проведении дорожных работ по нацпроекту запланированы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения», — отметили в министерстве.

В частности, будет установлено более 4 тыс. дорожных сигнальных столбиков, 6 тыс. метров пешеходных и свыше 18 тыс. метров барьерных ограждений, 57 автобусных остановок. Также отремонтируют или построят 13,6 тыс. кв. метров тротуаров, обустроят более 9 тыс. метров освещения и 35 искусственных неровностей.

Кроме того, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета выделено 385,3 млн рублей для внедрения интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.