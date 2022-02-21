На ввод интеллектуальных транспортных систем по нацпроекту в РТ выделят 385 млн рублей

В Татарстане из федерального бюджета будет направлено 385,3 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской и Набережночелнинской агломерациях, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«По региональному проекту “Общесистемные меры развития дорожного хозяйства” национального проекта “Безопасные качественные дороги” в этом году будут продолжены работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем», – отметили в министерстве.

В частности, запланированы работы по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением, автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных средств, подсистемы контроля интенсивности дорожного движения и системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В Татарстане в этом году по нацпроекту отремонтируют 245,6 км дорог. Кроме того, будут организованы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Так, установят восемь светофоров, 91 искусственную неровность, 7 048 метров пешеходного ограждения, 27 710 метров барьерного ограждения, 76 остановок маршрутных транспортных средств, 4 533 дорожных знака, а также обустроят 37 195 метров тротуаров и пешеходных дорожек, 6 303 метра освещения, 177 пешеходных переходов.