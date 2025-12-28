В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 28 декабря, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, днем – с прояснениями. Утром местами еще вероятны метели, но в дневные часы они прекратятся, хотя продолжит идти небольшой снег.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с, в утренние часы возможны усиления порывами до 15 м/с. На дорогах – гололедица.

После ночных -7, -12 градусов (на юго-западе региона – до -13, -15 при прояснениях) в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до -4, -9 градусов (в Казани – до -6, -8 градусов).