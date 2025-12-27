news_header_top
Общество 27 декабря 2025 06:00

В Татарстане ожидаются метели и до 5 градусов ниже нуля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 27 декабря, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием северного циклона умеренно морозная и при этом влажная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону прогнозируется небольшой и умеренный снег. В отдельных районах, включая Казань, разыграются метели.

Будет дуть южный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами, но не в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 14 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных 7–12 градусов мороза днем воздух в Татарстане прогреется до -5, -10 градусов (в Казани – до -6, -8 градусов).

