В Татарстане предъявили обвинение охотнику, который случайно застрелил мужчину в поле

В Татарстане предъявили обвинение местному жителю, который во время охоты случайно застрелил мужчину. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Менделеевском районе произошла трагедия. Во время незаконной охоты погиб мужчина.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 9 августа в поле у села Камаево Менделеевского района, когда несколько местных жителей, занимавшихся незаконной охотой, разделывали застреленного ими лося.

В это время мимо на машине проезжала другая группа охотников. Решив, что это сотрудники правоохранительных органов, разделывавшие лося мужчины спрятались в кустах. Один из охотников, находившийся в машине, заметил кого-то через тепловизор и, приняв его за животное, сделал два выстрела из карабина «Сайга». В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.