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Происшествия 12 августа 2024 13:55

В Татарстане во время незаконной охоты погиб мужчина

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В минувшую субботу в Менделеевском районе произошла трагедия. Во время незаконной охоты погиб мужчина. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Происшествие произошло в субботу вечером. При разделке туши незаконно добытого лося задержаны три гражданина. Там же от огнестрельного ранения при неизвестных обстоятельствах погиб четвертый», – заявили в ведомстве.

В результате возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконная охота». Сумма ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, составила 240 тысяч рублей, добавили в Госкомитете.

#незаконная охота
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