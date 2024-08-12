В Татарстане во время незаконной охоты погиб мужчина

В минувшую субботу в Менделеевском районе произошла трагедия. Во время незаконной охоты погиб мужчина. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Происшествие произошло в субботу вечером. При разделке туши незаконно добытого лося задержаны три гражданина. Там же от огнестрельного ранения при неизвестных обстоятельствах погиб четвертый», – заявили в ведомстве.

В результате возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконная охота». Сумма ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, составила 240 тысяч рублей, добавили в Госкомитете.