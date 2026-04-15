Происшествия 15 апреля 2026 16:27

В Татарстане председатель районной земельной палаты, пойманный на взятках, пойдет под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении председателя палаты земельных и имущественных отношений Заинского района Татарстана. Об этом сообщили в региональном управлении следкома.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2024 - 2026 годах чиновник получил взятки на сумму 635 тыс. рублей. Деньги, по версии следствия, жители района давали ему за содействие в предоставлении им в аренду и в собственность земельных участков для ведения личного хозяйства и сельскохозяйственных нужд. Таким образом, чиновнику вменяют 5 эпизодов получения взяток.

Правоохранители арестовали имущество обвиняемого на сумму свыше 3,7 млн рублей. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, что председателя районной земельной палаты задержали в январе 2026 года – сразу после после получения 235 тысяч рублей.

