Глава земельной палаты Заинского района РТ задержан по подозрению в получении взятки

Председатель палаты земельных и имущественных отношений Заинского района РТ задержан по подозрению в коррупции.

Как сообщает СУ СК России по РТ, по версии следствия, он потребовал взятку у местного бизнесмена за содействие в предоставлении ему в аренду и в собственность трех земельных участков. Он был задержан сразу после после получения 235 тысяч рублей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.