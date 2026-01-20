news_header_top
Происшествия 20 января 2026 17:34

Глава земельной палаты Заинского района РТ задержан по подозрению в получении взятки

Председатель палаты земельных и имущественных отношений Заинского района РТ задержан по подозрению в коррупции.

Как сообщает СУ СК России по РТ, по версии следствия, он потребовал взятку у местного бизнесмена за содействие в предоставлении ему в аренду и в собственность трех земельных участков. Он был задержан сразу после после получения 235 тысяч рублей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

