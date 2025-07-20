В Татарстане предложили увеличить число занимающихся молодежной политикой в районах

В Молодежном парламенте при Государственном Совете Татарстана предложили увеличить число занимающихся молодежной политикой в муниципалитетах республики, устранив соответствующие законодательные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Молодежного парламента РТ.

На системную проблему обратил внимание член Молодежного парламента Салават Юсупов из Дрожжановского района РТ. Создание штатных единиц в учреждениях молодежной политики 32 районов региона заблокировано из-за норм отдельных нормативно-правовых актов.

Так, в Дрожжановском районе проживают 21 569 человек, в том числе 5137 представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Согласно расчетам Министерства по делам молодежи РТ, на одну ставку отраслевого специалиста приходится 1712 человек, что создает потребность в 4,25 штатной единицы.

Однако, по словам докладчика, практика показывает, что «такая нагрузка на одного специалиста недопустимо высока и не позволяет оказывать качественные услуги населению».

По подсчетам спикера, для эффективного сопровождения молодых людей необходимо снизить норматив с 1712 до 834 человек на одну ставку. Это позволит увеличить численность штата почти вдвое и обеспечит более персонализированный подход к работе с молодёжью.

«От лица более чем 5 тыс. молодых жителей прошу оперативно скорректировать подходы к молодежной политике – сделать их реалистичными, гибкими и ориентированными на реальные потребности территорий», – подчеркнул Юсупов.

Председатель Молодежного парламента Дамир Нургалиев в ответ заверил, что вопрос уже находится в активной разработке совместно с Кабинетом Министров РТ.