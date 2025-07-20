В Молодежном парламенте РТ подготовили специальный закон о молодых бюджетниках

На четвертом заседании Молодежного парламента при Государственном Совете РТ Комиссия по труду, занятости и социальном вопросам представила специальный законопроект «О молодых специалистах учреждений бюджетной сферы Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Молодежного парламента региона.

Заместитель председателя Комиссии по труду Риман Сабуров, представитель Альметьевского района РТ, в своем выступлении отметил, что средний возраст сотрудников бюджетных учреждений больше 45 лет, а «текучесть кадров среди молодых специалистов в первый год превышает 65%».

По мнению молодежного активиста, эти данные «говорят о важности внимания и поддержки этих учреждений и молодых специалистов в них».

Авторы документа уверены, что принятие новеллы приведет к повышению общей привлекательности трудоустройства в бюджетной сфере для молодых специалистов.

Кроме того, они надеются добиться снижения текучести молодых кадров в первые три года после трудоустройства и сокращения срока трудоустройства после завершения образования.

Члены Молодежного парламента РТ поддержали законопроект. Теперь он будет направлен в Комитет по социальной политике Государственного Совета Татарстана.

Если законопроект будет принят и даст ожидаемый его авторами эффект, это будет способствовать реализации целей национальных проектов «Кадры» и «Молодежь и дети».