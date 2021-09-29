В Татарстане предложили создать «Общественный экологический мониторинг»

Руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов выступил с идеей создания в Татарстане платформы «Общественный экологический мониторинг», с помощью которой жители республики смогут следить за окружающей средой и отмечать отклонения.

«Один балл будет означать низкий уровень загрязнения, два балла — средний уровень, а три балла — высокий уровень загрязнения, — пояснил эксперт. — Платформа позволит наряду с имеющейся информацией Гидрометцентра РТ и Минэкологии РТ оперативно собирать информацию о загрязнении окружающей среды и реагировать на сигналы о нарушениях».

Камалов пояснил, что открытость при работе с населением, использование объективной экологической информации, а также оперативное принятие необходимых управленческих решений поможет снять напряженность по вопросам качества атмосферного воздуха в крупных городах нашей республики.

«Все идет к прозрачности. Так, минувшим летом Минэкологии РТ и „Татнефть“ подписали соглашение о совместном контроле за состоянием воздуха, — рассказал специалист. — Министерство получит доступ к данным трех автоматических передвижных станций контроля загрязнения атмосферы, установленных в Альметьевске. Данные с этих станций будут интегрированы в подсистему ГИС „Экологическая карта РТ“. В свою очередь Минэкологии РТ предоставляет „Татнефти“ возможность получать данные со своих автоматических станций контроля».

К слову, Минэкологии РТ будет распространять информацию о положительном опыте природоохранной деятельности «Татнефти» с тем, чтобы его переняли другие предприятия республики.

Полный текст интервью с руководителем АНО «Волжско-Камский экологический центр» читайте на ИА «Татар-информ».