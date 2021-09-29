«Волжско-Камский экологический центр»: Татарстан держит курс на чистый воздух

Как в Татарстане развивается система мониторинга за состоянием атмосферного воздуха и какие меры принимаются в республике для снижения выбросов, в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов.

Рустем Камалов: «Люди во всем мире интересуются качеством воздуха, хотят влиять на процессы улучшения экологической ситуации»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Рустем Ильдарович, как работает система государственного наблюдения за качеством воздуха?

За это направление отвечают сразу несколько ведомств: Гидрометцентр РТ, Минэкологии Татарстана и Управление Роспотребнадзора по РТ. Сегодня из 18 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (ПНЗ) Гидрометцентра РТ только 4 являются автоматическими. Остальные 4 раза в день забирают пробы и доставляют в лаборатории для анализа.

Чаще всего жалобы жителей на выбросы загрязняющих веществ поступают в ночные часы или ранним утром, поэтому автоматический круглосуточный мониторинг является более предпочтительным.

«Доказано, что именно мелкие частицы, попадая в организм человека, несут вред здоровью, провоцируя болезни» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В развитых странах все большее внимания уделяют мерам по снижению загрязнения воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами. Татарстан не стоит в стороне от решения этой проблемы. Например, УГМС Татарстана ведет наблюдение за этими веществами. Доказано, что именно мелкие частицы, попадая в организм человека, несут вред здоровью, провоцируя болезни. Эти частицы, за счет супермелких размеров, могут находиться в воздухе в течение недель и переноситься на большие расстояния. Можно предположить, что белый налет на автомобилях, о котором сообщали все СМИ Поволжья, стал результатом переноса этих частиц. Остается только вопрос: каков источник их образования, природный или техногенный?

Насколько объективны данные мониторинга?

Государственная система наблюдения была создана в 80 – 90 годы прошлого века и нуждается в модернизации. Площадь татарстанских городов увеличилась, возросло негативное воздействие промышленности и транспортной инфраструктуры на окружающую среду. Нужны новые автоматические посты с расширенным перечнем загрязняющих веществ, а где-то и корректировка мест их размещения. К сожалению, не все большие города Татарстана охвачены сетью наблюдений Гидрометцентра РТ. Так, в Бугульме, Лениногорске, Чистополе, Заинске и Буинске нет ни одного поста. А в таких промышленно развитых городах, как Альметьевск и Зеленодольск, при отсутствии постов проводится лишь экспедиционное обследование. Стоит отметить, что число стационарных постов определяется в зависимости от численности населения в городе, его площади, рельефа местности и степени индустриализации. В зависимости от численности населения в среднем устанавливается 1 пост на 50 тыс. жителей.

«Площадь татарстанских городов увеличилась, возросло негативное воздействие промышленности и транспортной инфраструктуры на окружающую среду» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В связи с этим важна консолидация усилий ведомств. Объединение всех данных на единой геоинформационной платформе «Экологическая карта Республики Татарстан» позволит получать своевременную и полную информацию о состоянии окружающей среды в республике.

Могут ли граждане и общественные организации участвовать в мониторинге атмосферного воздуха?

Люди во всем мире интересуются качеством воздуха, хотят влиять на процессы улучшения экологической ситуации. Для многих очень важно поделиться сведениями о состоянии окружающей среды и получить обратную связь о принятых мерах. Например, появились такие ресурсы, как: «SOS Воздух», Анимированная карта загрязнения воздуха в реальном времени, или некоммерческий проект World Air Quality Index, стартовавший в 2007 году. На сегодняшний день карта объединяет более 10 тыс. станций мониторинга. Сервис специализируется как на официальных источниках, так и на информации, поступающей от обычных граждан.

Это хорошо, что люди становятся участниками мониторинга качества окружающей среды. В нашей стране есть примеры, когда субъекты России давно делают общедоступной информацию о состоянии воздуха. Например, на сайте государственного учреждения «Мосэкомониторинг» в онлайн-режиме размещают сведения о качестве атмосферного воздуха с 56 автоматических станций контроля. В территориальную систему наблюдения Санкт-Петербурга входят 25 автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха, а с результатами измерений можно ознакомиться на сайте Комитета по природопользованию.

«На сайте государственного учреждения «Мосэкомониторинг» в онлайн-режиме размещают сведения о качестве атмосферного воздуха с 56 автоматических станций контроля» Фото: скриншот

Что делается в республике по раскрытию экологической информации?

Минувшим летом Минэкологии РТ и «Татнефть» подписали соглашение о совместном контроле за состоянием воздуха. Министерство получит доступ к данным трех автоматических передвижных станций контроля загрязнения атмосферы, которые установлены в Альметьевске - на территории городского парка, возле ДК «Иске Әлмәт» и рядом с центром подготовки кадров «Татнефть». Данные с этих станций будут интегрированы в подсистему ГИС «Экологическая карта РТ».

В свою очередь, Минэкологии РТ предоставляет «Татнефти» возможность получать данные со своих автоматических станций контроля. Кроме того, министерство будет распространять информацию о положительном опыте природоохранной деятельности «Татнефти», чтобы его подхватили другие предприятия республики.

На мой взгляд, было бы целесообразно развить эту инициативу и создать свой «Общественный экологический мониторинг», чтобы жители республики могли отмечать отклонения качества окружающей среды на Экологической карте Республики Татарстан. Так, 1 бал означал бы низкий уровень загрязнения, 2 бала – средний уровень, а 3 бала – высокий уровень загрязнения. Платформа позволила бы наряду с имеющейся информацией Гидрометцентра РТ и Минэкологии РТ, оперативно собирать информацию жителей о загрязнении окружающей среды и реагировать на сигналы о нарушениях.

«Минувшим летом Минэкологии РТ и «Татнефть» подписали соглашение о совместном контроле за состоянием воздуха» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Открытость при работе с населением, использование объективной информации о состоянии окружающей среды, а также своевременное принятие необходимых управленческих решений поможет снять напряженность по вопросам качества атмосферного воздуха в крупных городах республики.

Расскажите о качестве воздуха в крупных городах нашей республики.

По итогам 2020 года повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается только в Казани. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Зеленодольске качество атмосферного воздуха соответствует экологическим нормативам.

Какие меры принимаются в респубиле по снижению выбросов?

Татарстан планомерно переходит к «зеленой» экономике. В 2013 году «Нэфис Косметикс» решил проблемы неприятного запаха, который досаждал казанцам более полутора веков. Справиться с этим удалась благодаря прекращению производства олеиновой кислоты марки «Б» и хозяйственного мыла. В результате технологических преобразований компания потеряла 1,2 млрд рублей ежегодной выручки.

В сентябре 2018 года казанский МУП «Водоканал» накрыл очистные сооружения, издававшие неприятные запахи, защитными колпаками. Общая стоимость проекта составила 573 миллиона рублей. Подобные конструкции используются на очистных сооружениях Москвы и Подмосковья.

В сентябре 2018 года казанский МУП «Водоканал» накрыл очистные сооружения, издававшие неприятные запахи, защитными колпаками Фото: kzn.ru

С 2018 по 2020 год «Казаньоргсинтез» модернизировал три факельные установки. Целью проекта стали экономия потребления энергоресурсов и уменьшение воздействия на окружающую среду. Сжигание сбросных газов на факельных установках позволило предотвратить загрязнение окружающей среды. Общая экономия тепловой энергии в паре составила 51,8 тыс. Гкал, а топливного газа – 1520 тонн. Но главное – удалось обеспечить бездымное сжигание газа и уменьшить негативное воздействие на природу.

При реконструкции биологических очистных сооружений Нижнекамска реконструированы и построены новые здания и сооружения: приемная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Абсолютная герметичность всех сооружений исключает возможность попадания неприятных запахов в атмосферу в процессе очистки стоков. Еще одна особенность модернизации — новейшие газоочистные установки — биофильтры, заселенные особыми видами бактерий, которые борются с неприятными запахами. Все это позволило снизить нагрузку на атмосферный воздух Нижнекамска.

«С 2018 по 2020 год «Казаньоргсинтез» модернизировал три факельные установки» Фото: © ИА «Татар-информ»

Есть ли какие-то новшества на федеральном и республиканском уровнях по регулированию выбросов в воздух?

Поправками в федеральное законодательство установлено, что промышленные объекты должны оснащаться автоматическими средствами измерения показателей выбросов. Второе направление - проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 12 промышленных центрах с высоким загрязнением воздуха. Города Татарстана этот перечень не входят. Но, думаю, что в дальнейшем этот опыт распространят на все промышленно развитые центры страны.

В республике, задолго до эксперимента на федеральном уровне, силами Минэкологии РТ начата работа по регулированию выбросов. Создана «Экологическая карта Республики Татарстан», на которую могут быть выведены данные мониторинга состояния воздуха в населенных пунктах. Еще в Татарстане применяется такой инструмент регулирования выбросов, как сводные расчеты для крупных городов. Благодаря обобщению данных о всех источниках загрязнений, можно выявить основных загрязнителей и получить информацию о превышениях на постах наблюдений.

Этот механизм используется при подготовке предложений по развитию городских территорий, выводу промышленных предприятий на окраины Казани.