Общество 21 января 2026 08:27

В Госдуме могут рассмотреть проект об ограничении числа кошек и собак в квартирах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госдума в январе 2026 года может рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает установить предельное количество собак и кошек в квартирах в зависимости от площади жилья, сообщает РИА Новости.

Инициативу внес депутат Госдумы Евгений Марченко. Документ предусматривает изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – январь 2026 года», – сказано в документе.

Проектом предлагается закрепить норматив – 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку. Норма должна применяться на всей территории России, при этом регионам сохраняется возможность вводить дополнительные, более строгие требования с учетом местных особенностей.

В проекте также предусмотрены исключения: временное превышение лимитов допускается при рождении потомства – до достижения им шестимесячного возраста. Отдельно оговаривается исключение для собак-проводников.

По мнению автора инициативы, единые стандарты помогут сократить число конфликтов между соседями в многоквартирных домах и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при содержании домашних животных.

