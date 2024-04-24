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В Татарстане появится первый в России культурный центр, созданный на 3D-принтере
В Альметьевском районе Татарстана в 2025 году появится первый в России общественно-культурный центр, созданный при помощи строительной 3D-печати. Об этом сообщает ТАСС.
«<...> Это первый общественно-культурный центр, который будет создан методом строительной 3D-печати в России. По сути, это будет первое в России здание, которое официально проходит госэкспертизу и будет принято в эксплуатацию именно как 3D-печатное», — рассказал агентству основатель проекта 3D4Art Роман Павленко в кулуарах выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.
По его словам, строительство как раз начинается, основная часть печати будет закончена в этом сезоне, а официально строительство заканчивается в марте 2025 года. Всего будут работать одновременно шесть бригад, площадь объекта превысит 1,5 тыс. кв. метров, высота — 10 метров. Для реализации проекта разрабатывали специальное оборудование.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют построить центр 3D-печати.
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