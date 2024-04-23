«Будущее за этими машинами»: В Татарстане планируют построить центр 3D-печати

Фото: rais.tatarstan.ru

Строительство центра аддитивных технологий в Татарстане обсудили сегодня на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» в Кабмине РТ. Об идеях, возможностях и опыте внедрения подобных систем рассказал генеральный директор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев.

«Печать металлами должна двигаться в серию. Это не только прототипы или единичные изделия. И все наши подходы нацелены на бесперебойную, круглосуточную работу с минимальным техническим обслуживанием», – заявил Васильев.

По его словам, аддитивные технологии сейчас активно используются в машиностроении, космической сфере, металлургии и различных образовательных центрах и учреждениях.

Васильев добавил, что компания уже освоила все необходимые материалы, которые используются в 3D-печати металлом. При этом контроль качества и режимы позволяют получать качество лучше, чем литье по остаточной пористости и близкое к ковке.

Он также отметил, что использование аддитивных технологий стало очень популярно в вопросах реверс-инжиниринга, особенно когда выходит из строя дорогостоящее импортное оборудование, а поставка запасных частей невозможна из-за санкций.

«Если взять все центры аддитивных технологий по стране и взять их потребность, то этих центров на порядок не хватает. Потому что очень быстро развивается потребность в печати изделий, а существующие центры перегружены», – подчеркнул докладчик.

«Будущее за этими машинами, это понятно уже. Когда мы в институте учились, это все было немыслимыми вещами, о которых даже не мечтали», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, выслушав доклад.

Он отметил, что необходимо донести информацию до промышленников республики, которым может быть интересно сотрудничество по данному вопросу.

«У нас много импортных изделий, которым запчасти, может быть, не искать, а воспользоваться таким решением», – заключил Минниханов.