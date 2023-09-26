В Татарстане появится памятник героям-молодогвардейцам

В Татарстане 16 ноября планируют открыть памятник героям- молодогвардейцам. Место пока еще не определено, ведутся переговоры с несколькими районами Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госсовета РТ VI созыва, руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

На создание монумента был выигран грант в размере 380 тыс. рублей, а также привлечено софинансирование из федерального центра «Молодой гвардии» еще на 200 тыс.

«Сейчас мы решаем, в каком виде будет выполнен памятник. У нас есть три варианта: монумент, серия памятных досок или барельефы. Открыть его мы планируем уже 16 ноября этого года», — рассказал собеседник агентства.

При этом выбор формата зависит от района, где в итоге будет установлен памятник. Учитывая короткие сроки реализации проекта, процесс изготовления уже начался, осталось определиться с местом размещения.

«Наш долг — сделать так, чтобы память тех героев жила», — заключил Бариев.

«Молодая гвардия» — подпольная антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия», боровшаяся в 1942–1943 годах с нацистской оккупацией, преимущественно в городе Краснодоне. В прошлом году Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил члену штаба «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу звание Героя России.