Путин посмертно присвоил звание Героя России молодогвардейцу Виктору Третьякевичу
Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил члену штаба «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации „Молодая гвардия“, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)», — сказано в документе.