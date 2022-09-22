Путин посмертно присвоил звание Героя России молодогвардейцу Виктору Третьякевичу

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил члену штаба «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации „Молодая гвардия“, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)», — сказано в документе.

Виктор Иосифович Третьякевич (1924–1943) был одним из организаторов, членом штаба и комиссаром подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в 1942–1943 годах в оккупированном нацистами городе Краснодоне. Некоторое время ошибочно считался предателем, в начале 1960-х годов был официально реабилитирован. Из-за этого стал одним из прототипов собирательного образа предателя Евгения Стаховича в романе Александра Фадеева «Молодая гвардия».