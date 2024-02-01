В Татарстане появится новый молодежный центр за 290 млн рублей

В Рыбной Слободе планируют построить молодежный центр IDEA. Работы оцениваются в более чем 290 млн рублей, следует из информации с портала госзакупок.

Объект должен быть сдан до 1 декабря текущего года.

Подрядчику предстоит комплекс общестроительных работ, включающих прокладку инженерных коммуникаций по площади здания, проведение водоснабжения и ряд других.

Строительство будет вестись за счет бюджетных средств. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что в Рыбной Слободе также планируют возвести детскую школу искусств.