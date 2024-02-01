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В Татарстане появится новый молодежный центр за 290 млн рублей
В Рыбной Слободе планируют построить молодежный центр IDEA. Работы оцениваются в более чем 290 млн рублей, следует из информации с портала госзакупок.
Объект должен быть сдан до 1 декабря текущего года.
Подрядчику предстоит комплекс общестроительных работ, включающих прокладку инженерных коммуникаций по площади здания, проведение водоснабжения и ряд других.
Строительство будет вестись за счет бюджетных средств. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что в Рыбной Слободе также планируют возвести детскую школу искусств.
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