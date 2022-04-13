В Татарстане учреждено новое звание «Предприятие трудовой доблести»

В Татарстане учреждено новое почетное звание «Предприятие трудовой доблести», которое позволит подчеркнуть мощный вклад республиканских производств в дело победы в Великой Отечественной войне. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов уже подписал соответствующий указ.

«Это новое республиканское звание „Предприятие трудовой доблести 1941–1945“. Оно учреждено в целях сохранения военно-исторического трудового наследия промышленных предприятий, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивали бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции», — рассказала Галимова.

Она уточнила, что на это звание смогут претендовать республиканские предприятия — наследники производств, работавших здесь в непростые времена Великой Отечественной.

«Не исключено, что уже к предстоящему празднику 9 Мая какое-либо из предприятий сможет провести соответствующую заявку. Важно, чтобы это происходило при участии трудовых коллективов», — резюмировала Лилия Галимова.

Ранее, в конце 2019 года, Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Казани и еще 19 городам это почетное звание было присвоено в 2020 году. В сентябре 2021-го Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам РФ. В конце прошлого года стало известно, что Госсовет Татарстана обратится к Президенту с предложением присвоить это звание Зеленодольску.