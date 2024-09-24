В Татарстане появится интернет-портал, который поможет научиться оказывать первую помощь

В Татарстане вскоре откроется интернет-портал проекта «Готов к санитарной обороне», где пользователи смогут оценить свои навыки оказания первой медицинской помощи. Об этом «Татар-информу» рассказал куратор этого проекта в РТ, главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.

«На портале можно будет пройти анкетирование, опросник. Будут доступны видеонарезки с обучением, там же будет возможность самопроверки», – рассказал врач.

По словам Шавалиева, сайт должен заработать уже в ближайшие недели. Его разработкой занимается Минздрав республики при поддержке Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ.

На портале татарстанцы смогут узнать о том, где и когда будут проводиться тренинги проекта «Готов к санитарной обороне». Подробнее о том, что это за проект, кто сможет научиться оказывать первую помощь, – читайте в интервью Рафаэля Шавалиева агентству.