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В Татарстане появится интернет-портал, который поможет научиться оказывать первую помощь
В Татарстане вскоре откроется интернет-портал проекта «Готов к санитарной обороне», где пользователи смогут оценить свои навыки оказания первой медицинской помощи. Об этом «Татар-информу» рассказал куратор этого проекта в РТ, главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.
«На портале можно будет пройти анкетирование, опросник. Будут доступны видеонарезки с обучением, там же будет возможность самопроверки», – рассказал врач.
По словам Шавалиева, сайт должен заработать уже в ближайшие недели. Его разработкой занимается Минздрав республики при поддержке Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ.
На портале татарстанцы смогут узнать о том, где и когда будут проводиться тренинги проекта «Готов к санитарной обороне». Подробнее о том, что это за проект, кто сможет научиться оказывать первую помощь, – читайте в интервью Рафаэля Шавалиева агентству.
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