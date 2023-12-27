В Татарстане появится единый логистический оператор для контроля грузоперевозок

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В Татарстане хотят создать единый логистический оператор для организации передвижения грузов по железной дороге и воде. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Единый логистический оператор сегодня нужен в республике. Конечно, нашу советскую диспетчерскую мы повторить не сможем, слишком разные системы. Большая работа предстоит по логистике грузоперевозок по железной дороге, а Татарстан производит много продукции», — сказал глава Миндортранса.

По его словам, некоторые железнодорожные пути в республике были построены с расчетом на погрузку в два раза меньше, чем сейчас.

«Сегодня мы грузим 15-16 млн тонн грузов в Нижнекамском узле. Получаем туда груз в виде щебня, камня, цемента и других материалов. Только в этом узле ежесуточно находится 10 тыс. вагонов — груженые и порожние», — подчеркнул спикер.

Ханифов отметил, что всего через пару лет в Нижнекамском узле погрузка достигнет 20 млн тонн. Поэтому большое внимание будет уделяться правильной организации грузовых потоков железнодорожным транспортом, заявил он.

«Мы констатируем, что вагонного хозяйства у РЖД нет. Все вагоны чьи-то, частные. Это сложно. Если в советское время вагон был собственностью железной дороги, и она могла регулировать как угодно, то сегодня — нет. Нужны заявки, согласования, договоры и так далее», — заметил министр.

В этом случае, по его мнению, сможет помочь единый логистический оператор. Еще одной его функцией станет контроль за передвижением грузов водным транспортом. В связи с этим планируется оценить состояние речных грузовых портов.

«Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Казань — вот эти узлы, где у нас стояли мощные грузовые речные порты, обязательно начнем анализировать. Там железная дорога проходит. Идея очень простая — если летом „железка“ по каким-то причинам меньше начинает пропускать, отправляем водой», — уточнил глава Миндортранса.

Он пояснил, что летом проводится ремонт железнодорожных путей, из-за чего грузовой поезд может «встать». «И таких остановленных поездов очень много. Доходит до тысячи „брошенных“ вагонов», — рассказал спикер.

Министр добавил, что в республике также проводится ремонт перронов на железнодорожных вокзалах. Эта программа будет реализована до 2027 года.

«Мы обязательно построим перрон возле здания Госархива РТ в поселке Столбище. По этой трассе, в сторону аэропорта, как грибы растут жилые комплексы. Вот, где нужно ставить перрон», — заключил он.