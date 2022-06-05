В Татарстане появится дорога-дублер Оренбургского тракта

В Татарстане уже разработана концепция дороги, дублирующей Оренбургский тракт. Пока проект на стадии обсуждения, но он будет реализован, рассказал глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.

«Уже год как разработана концепция строительства дороги-дублера Оренбургского тракта, которая пройдет мимо Усад, Столбищ, Песчаных Ковалей и примкнет к М12. Сейчас все находится на стадии согласования. Я думаю, в течение года примут решение, потому что это уже объективная необходимость», — рассказал он для проекта «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина.

Зарипов уточнил, что к 2030 году население района вырастет до 50 тысяч человек. Нагрузка на основные дороги велика уже сегодня. Поэтому требуется не только дублер Оренбургского тракта.

Необходима также объездная дорога. Сейчас разрабатывается проектная документация. Завершить ее планируется уже в 2024 году.

«Наша основная проблемная точка — Сокуры. Все понимают, как тяжело ехать в пятницу-субботу в район по Оренбургскому тракту. Но решение есть: построить объездную дорогу», — сказал глава района.

Также в интервью Зарипов рассказал, что строительство трассы М12 сделало Лаишевский район более привлекательным для инвесторов.