Глава Лаишевского района: М12 сделала нас еще более привлекательными для инвесторов

Благодаря строительству автотрассы М12 (Москва — Казань) Лаишевский район стал еще более привлекательным для инвесторов и новых проектов. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказал глава муниципального района Ильдус Зарипов.

«Решение принято на федеральном уровне, и оно правильное. Дорога соединяет нас с Москвой и пойдет ещё дальше — до Китая», — рассказал о значении автотрассы гость программы.

Он заметил, что изначально это решение воспринималось негативно: во время встреч с властями жители выражали свое беспокойство по поводу экологии, лесного фонда и поднимали вопрос тишины. Несмотря на это, подчеркнул Зарипов, дорога — «это возможность развития, это цивилизация».

2 июня на совещании по вопросам дорожного строительства, которое провел Президент РФ Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство М12 идет согласно графику. Он сообщил, что основной ход трассы планируется завершить поэтапно в 2023 году, полностью закончить все работы — в 2024 году.