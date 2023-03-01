©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане появится Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
Татарстан станет одним из регионов, где создадут пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Открыть их предполагается уже в мае этого года. Об этих планах рассказал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба Правительства страны.
«Мы договорились о создании пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в 12 регионах РФ», — отметил Трутнев, напомнив, что эта работа проводится по поручению Президента России Владимира Путина.
Помимо Татарстана, такие центры появятся в Бурятии, Калмыкии, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Донецкой народной республике.
Там будут обучать молодых людей в возрасте 14 до 35 лет, а также повышать квалификацию преподавателей ОБЖ. В течение года к обучению планируется привлечь не менее 9 тыс. человек.
Вице-премьер также пояснил, что совместно с главами регионов было отобрано 216 инструкторов, которых уже направили проходить трехэтапное обучение. Сейчас они находятся в городе Гудермесе, с 10 по 14 марта будут проходить курс идеологической подготовки в учебном центре «Машук», а затем отправятся в Московский государственный университет.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что с 16 марта бывшие военные начнут обучать участников специальной военной операции на Украине патриотической работе с молодежью.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»