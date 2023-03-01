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С 16 марта бывших военных начнут обучать для работы с молодежью
В России с 16 марта начнется обучение демобилизованных военных наставничеству в рамках проекта «Твой герой», который призван обеспечить адаптацию участников специальной военной операции на Украине и включить их в систему патриотического воспитания молодежи. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
«Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодежь в патриотическую деятельность», — приводит слова чиновника ТАСС.
Отмечается, что после обучения в образовательном центре «Машук» участники спецоперации смогут устроиться на работу в центры патриотического воспитания и молодежные центры, а также в образовательные организации высшего образования, региональные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых», детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения. Проект планируется реализовывать в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи.
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