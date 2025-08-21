В Татарстане появится Центр профессий будущего

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания в республике Центра профессий будущего. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал глава Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

Новый проект будет ориентирован на школьников 7–9 классов и станет площадкой, где подростки смогут познакомиться с востребованными специальностями, пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по выбору будущей профессии.

В работе центра будут использоваться современные технологии: искусственный интеллект, видеовизуальные эффекты, виртуальная реальность, чтобы ребята могли попробовать себя в разных профессиях и запомнили опыт.

«Аналог такого центра есть в Москве, и в этом году с Рустамом Нургалиевичем мы его посетили. Он «зажегся» этой историей. Поэтому мы очень надеемся, что скоро все получится реализовать. Сначала появится один центр в Казани, он будет работать и на близлежащие районы. В дальнейшем, возможно, создадим похожий в Закамской зоне», – поделился собеседник информагентства.

Кроме работы с детьми, центр будет полезен и работодателям, сообщил Губайдуллин. Они смогут представлять свои предприятия и вакансии, рассказывать об условиях работы. Это превратит центр в своего рода круглогодичную ярмарку вакансий.

«Я думаю, что, если все сложится хорошо, центр сможет начать работу к концу следующего года. Все зависит от того, будет ли использоваться уже существующее здание, которое можно адаптировать для центра, или потребуется строительство нового. Если мы придем к тому, что строительство необходимо, сроки увеличатся. Сейчас мы ищем подходящее место, чтобы центр был максимально удобен с точки зрения логистики и транспорта и стал настоящей точкой притяжения для школьников и молодежи республики», – подытожил глава ЦРПК.

