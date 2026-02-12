В Татарстане появится Центр поддержки «Честного знака»

Республика Татарстан вошла в число 16 пилотных регионов, где откроются центры поддержки «Честного знака». Татарстанский центр начнет работу 16 февраля, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Проект должен помочь предпринимателям адаптироваться к новым правилам маркировки товаров. Инициатива будет реализована при поддержке Министерства экономики РТ и центра «Мой бизнес».

По словам первого заместителя министра экономики РТ – директора Департамента развития предпринимательства Натальи Кондратовой, бизнесмены нуждаются в квалифицированном сопровождении при внедрении системы «Честный знак».

«Новая структура станет для бизнеса надежным партнёром, позволяя не только выполнять требования законодательства, но и выводить маркировку в разряд инструментов для масштабирования бизнеса», – выразила уверенность она.

Предпринимателям смогут получить бесплатные консультации по регистрации в «Честном знаке», нанесению кодов маркировки, работе с электронным документооборотом и наполнению Национального каталога товаров. Отдельным направлением станет информирование о мерах господдержки, включая субсидирование оборудования и беспроцентную рассрочку.

За бесплатной консультацией и экспертной помощью по вопросам маркировки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: Казань, ул. Петербургская, д. 28. Необходима предварительная запись по ссылке.

Поддержка осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», являющегося частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По вопросам поддержки бизнеса Татарстана также можно обратиться по номеру единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.

Государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает ЦРПТ, – это национальная система цифровой маркировки, призванная противодействовать незаконному обороту товаров и защищать права потребителей от приобретения подделок. Только за 2025 год она заблокировала свыше 2,8 млрд попыток реализации нелегальной и контрафактной продукции.