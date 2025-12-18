В приложении «Честный знак» запустили сервис для анализа состава продуктов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В приложении «Честный знак» запустили новый цифровой сервис «Что за продукт?», который позволяет покупателям быстро получать подробную информацию о составе продуктов питания. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки «Честный знак».

После сканирования кода маркировки на упаковке пользователю становятся доступны данные о содержании сахара, соли, жиров, трансжиров, пищевых добавок, аллергенов и других показателей.

В настоящее время сервис работает для молока и молочной продукции, бутилированной воды, соков и сладких напитков. В ЦРПТ уточнили, что в ближайшее время перечень категорий будет расширен.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин отметил, что анализ состава продуктов с помощью цифровых сервисов является общемировым трендом. По его словам, в России таким источником информации стало приложение «Честный знак», которое уже скачали 34 млн пользователей – фактически каждый четвертый житель страны.

Он подчеркнул, что запуск нового сервиса стал следующим шагом к тому, чтобы потребители могли осознанно выбирать продукты и управлять своим рационом. Дубин также сообщил, что в рамках работы системы были проведены тысячи исследований, позволившие определить фактическое содержание сахара, соли и трансжиров в продукции.

В основе сервиса «Что за продукт?» используется официальная методика Роспотребнадзора «Светофор». Цветовая индикация позволяет сразу оценить содержание сахара, соли, жиров и трансжиров с учетом суточной нормы: зеленый цвет указывает на низкий уровень, желтый – на умеренный, красный – на высокий.

Карточка каждого товара включает 11 показателей, среди которых информация об аллергенах, пищевых добавках «Е», калорийности, белках, жирах и углеводах (КБЖУ), а также витаминах и микроэлементах.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что избыточное потребление сахара, насыщенных жирных кислот и соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета.

Она отметила, что потребителей необходимо информировать о составе продуктов максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно определять, какие продукты допустимы к употреблению без ограничений, а какие требуют умеренности. По ее словам, цветовая система «Светофор» помогает сделать более грамотный выбор и снизить риски для здоровья граждан.