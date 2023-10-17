В Татарстане появится чат-бот по мерам поддержки для военнослужащих и их семей

Гузель Удачина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане появится чат-бот, где можно будет в два клика узнать о существующих в республике мерах поддержки для военнослужащих и их семей. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

«В разработке сейчас находится чат-бот, где можно будет узнать о всех мерах поддержки для военнослужащих и их семей буквально в два клика. С помощью него можно узнать, какие существуют меры, можете ли вы на них претендовать и получить все подробности», — рассказала она.

Удачина пояснила, что семьи военнослужащих могут обратиться за психологической помощью к специалистам фонда, а также могут получить бесплатную медицинскую помощь в ряде учреждений Татарстана.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.