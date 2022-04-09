В Татарстане появится акватермальный комплекс и новая всесезонная зона отдыха

Федеральная корпорация «Туризм.РФ» рассматривает возможность создания в Татарстане акватермального комплекса и новой всесезонной зоны отдыха. Информация об этом размещена на сайте компании.

Предварительно отобраны несколько проектов, которые признаны перспективными. Это «Казанские термы» с гостиницей категории три звезды и акватермальным комплексом. К 2025 году комплекс будет способен привлекать 600 тыс. посетителей в год, будет создано более 500 рабочих мест.

Кроме того, в планах — реализовать проект туристического кластера «Лаишево» в 60 км от Казани с инфраструктурой для всесезонного отдыха. Прогнозируется, что общественное пространство будет привлекать до 350 тыс. человек ежегодно. Будут построены гостиницы категории 3–5 звезд, благоустроена территория.

Рабочая группа федеральной компании также осмотрела уже территории в Спасском и Верхнеуслонском районах республики, подходящие для будущего развития, завод по изготовлению сборно-панельных домов Valdek и завод по производству полнокомплектных и блочно-модульных зданий «Дорхан». Дополнительно к традиционному строительству «Туризм.РФ» намерен использовать быстровозводимые конструкции для строительство капитальных зданий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым развитие пяти туристических кластеров республики.