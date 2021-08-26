В Татарстане появилось пространство свободного проектирования для молодежи

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В Татарстане на острове Вертолетный открылось пространство свободного проектирования для молодежи. Это место, куда могут приезжать активисты, чтобы проводить свои мероприятия на открытом воздухе вдали от больших городов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Мы пришли сюда семь лет назад. За это время привели остров в порядок, наладили инфраструктуру и проводили здесь свои мероприятия. Мы хотим, чтобы эта площадка стала местом для консолидации тех общественных организаций, которые хотят что-то созидать. Самое главное — увлечь молодежь и детей, чтобы отвлечь их от деструктивных действий и дать им возможность самореализоваться», — отметил собеседник агентства.

Раньше на острове Вертолетный находилась база отдыха, но она прекратила свое существование в 1996 году. После этого территория острова оставалась заброшенной до прихода трех татарстанских общественных организаций: объединения «Отечества» РТ, республиканского центра «Форпост» и движения «Курс». Затем здесь на протяжении семи лет проходили восстановительные работы, а также работала школа поисковиков «Поисковый фронт».

«Огромная база отдыха вертолетного завода с 1996 года была на консервации. Здесь было запустение. С 2015 года мы проводим тут все в порядок», — пояснил Камалетдинов.

На территории острова есть несколько оставшихся от базы отдыха старых домов, которые восстановили активисты. Также на остров проведен свет, оборудованы летние души и туалеты. Кроме того, построена столовая, выделено место для палаточного городка и подготовлены площадки для разного рода активностей.

«Общая площадь острова — 46 гектаров. Подъезды есть со стороны Тетюш и Болгара. Здесь вполне хватает места, чтобы проводить мероприятия на 500 человек», — сообщила специалист по работе с молодежью республиканского центра «Форпост» Дарья Веселовка.

Сейчас на Вертолетном проходит фестиваль «Краски жизни», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».