«Стать им старшими братьями»: как в Татарстане работают с трудными подростками

Пресс-служба Минмолодежи РТ

На острове Вертолетный в Татарстане с 24 по 27 августа проходит первый фестиваль молодежных инициатив «Краски жизни». Он посвящен теме патриотизма, участники, в большинстве студенты, играют в тематические игры, общаются с различными спикерами и разрабатывают свои проекты. Примечательно, что среди участников есть четверо трудных подростков, с которыми работают по проекту «Свои». Эта инициатива создана для того, чтобы социализировать такую молодежь и уберечь от пагубных поступков. Сегодня фестиваль посетил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Проект „Свои“ — это опыт и поиск ответа на вопрос, как вовлечь в социальную жизнь ребят с трудной жизненной ситуацией, которые находятся на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Классическим набором наших фестивалей и мероприятий их увлечь достаточно сложно. А дать им познакомиться с реконструкторами, прыгнуть с парашютом, провести несколько дней в палатке им интересно», — отметил глава республиканского ведомства.

Он подчеркнул, что проект стартовал недавно и в ближайшее время нужно сформировать пул наставников, которых такие подростки будут уважать и воспринимать как «своих». При этом их необходимо обеспечивать ресурсами и инфраструктурой для работы и всячески поддерживать.

Фаттахов осмотрел территорию лагеря, посетил палаточный городок, зону реконструкции, столовую и пообщался с участниками фестиваля. Он поговорил с молодыми людьми о патриотизме, любви к Родине и узнал об их впечатлениях от мероприятия.

Большинству участников фестиваля «Краски жизни» больше 18 лет. Всего их порядка 70, и они условно разделены на команды, в которые распределены и трудные подростки. Особенностью мероприятия стало то, что ребята живут в палаточном лагере, питаются блюдами полевой кухни и находятся в полном единении с природой.

На острове Вертолетный раньше располагалась база отдыха, но в 1996 году она закрылась. Затем, уже в середине 10-х годов этого века, патриотические организации Татарстана начали превращать его в место притяжения активистов. Они наладили инфраструктуру: провели свет, воду, создали все условия для жизни человека. Раньше на острове собирались только поисковики, но теперь принято решение провести фестиваль для представителей любых общественных движений, интересующихся темой патриотизма.

На Вертолетный можно попасть только по воде. Вся территория разделена на зоны с разными активностями: зону реконструкторов, «Гонку Героев», творческую мастерскую и многие другие. На каждый день для участников был заготовлен ряд активностей, а по вечерам их ожидали беседы с разными спикерами. В частности, к ним приезжали представители Молодежного парламента РТ и республиканского аэроклуба.

«Основная идея фестиваля — показать разной молодежи, как она может самореализовываться. Особенно тем, кто не может себя найти, шарахается по улицам и совершает правонарушения. Основная форма работы в таких случаях — это наставничество по принципу равный равному, когда ты становишься для трудного подростка старшим братом», — сказал директор Татарстанского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов.

По его словам, зачастую привлечение трудных подростков к социальной активности происходит следующим образом: наставник предлагает молодому человеку просто попробовать поучаствовать в мероприятии, где он знакомится с людьми, ему становится интересно и понемногу он отходит от своего прежнего образа жизни. Работа с подростками ведется с апреля, и «Краски жизни» стал лишь одним из этапов.

Кроме нескольких подопечных проекта «Свои» на фестиваль мог приехать любой желающий, кому интересна тема патриотизма. При этом стоит помнить, что он не ограничивается военной тематикой.

«Патриотика — это не только автоматы. Есть много вещей, в которых ребята могут самореализовываться. К нам сюда приезжали люди, которые рассказывали нам про Молодежный парламент, КВН, Академию творческой молодежи и многом другом. При этом важно показать, что военно-патриотическая тематика, такая как реконструкция или страйкбол, — это просто классный досуг», — добавил Камалетдинов.

Подобный общий патриотический фестиваль состоялся впервые. Организаторы рассчитывают на то, что он станет ежегодным и будет расти и развиваться, поэтому приглашают всех желающих на остров Вертолетный в следующем году на «Краски жизни».