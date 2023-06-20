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В Татарстане похоронили взрослых и детей, погибших в страшном пожаре
В селе Саитово Тукаевского района РТ состоялись похороны взрослых и детей, погибших в страшном пожаре. Об этом сообщает газета «Светлый путь».
«Перед погребением, у ворот кладбища, над телами мулла прочитал молитву. В церемонии прощания принял участие глава Тукаевского района Фаил Камаев», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 18 июня страшная трагедия унесла жизни четверых детей и троих взрослых – они погибли на пожаре в частном доме в деревне Саитово под Набережными Челнами. Выжить удалось лишь 28-летней матери малышей.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, прокуратура проверит вопросы исполнения закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов системы профилактики.
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