В Татарстане похоронили погибшего на Украине Героя России Дамира Гилемханова

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на похоронном комплексе «Курган» состоялись похороны Дамира Гилемханова – ефрейтора, погибшего во время военной спецоперации на Украине. Похоронили солдата с воинскими почестями.

Церемония прощания прошла в Казанском танковом училище. Выразить соболезнования семье погибшего ефрейтора приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

7 марта экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

После этого экипаж танка вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина, в которой находился Гилемханов, была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

Дамиру Гилемханову было 22 года. Указом Президента России Владимира Путина он посмертно удостоен звания Героя России.