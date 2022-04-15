Президент РТ приехал проститься с Героем России Дамиром Гилемхановым

Сотни человек сегодня пришли к танковому училищу в Казани, чтобы проститься с Дамиром Гилемхановым – ефрейтором, погибшим во время военной спецоперации на Украине.

Церемония прощания началась в 9 часов утра. Выразить соболезнования семье погибшего ефрейтора приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Алина Файзрахманова

Дамир Гилемханов родился в 1999 году в Казани. Окончил 9 классов в 42-й школе. Учителя и одноклассники Дамира отзываются о нем как об общительном, жизнерадостном и целеустремленном человеке, который привык добиваться результатов своим собственным трудом.

В 2015-ом Гилемханов поступил в колледж, обучался по специальности «монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

В 2019-ом молодой человек отправился на срочную службу, после окончания которой перешел на контракт.

Дамиру Гилемханову было 22 года. Указом Президента России Владимира Путина он посмертно удостоен звания Героя России.