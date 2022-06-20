В Татарстане похоронили двух челнинцев, погибших в спецоперации на Украине

В эти выходные в Набережных Челнах простились сразу с двумя погибшими во время спецоперации на Украине – Русланом Радиным и Олегом Дмитриевым. Об этом у себя на странице в соцсетях сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

«Они выбрали своим долгом служение стране и до последнего защищали интересы Родины. Они были сильными и мужественными парнями, настоящими воинами, память о которых навсегда останется в наших сердцах», – написал у себя на странице мэр города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время специальной военной операции на Украине погиб сын лаборанта химического анализа Центральной лаборатории «Челныводоканала». Соболезновани в связи с гибелью единственного сына Венере Редаковне Радиной выразил коллектив предприятия.

Погибшему был 31 год, у него остались жена и сын.