Сын сотрудницы «Челныводоканала» погиб во время спецоперации на Украине

Сын лаборанта химического анализа Центральной лаборатории «Челныводоканала» погиб во время военной специальной операции на Украине. Соболезновани в связи с гибелью единственного сына Руслана Венере Редаковне Радиной выразил коллектив предприятия.

«Понимаем, насколько тяжело матери потерять ребенка. Это огромная утрата. И страшная трагедия. Всем сердцем переживем за Вас и Вашу семью. Дай Вам Бог сил преодолеть этот сложнейший период жизни. Вечная память верным сынам Отчизны!» – говорится в тексте соболезнования коллег.

По данным агентства, мужчине был 31 год, у него остались жена и сын. Похоронят Руслана Радина в Набережных Челнах.