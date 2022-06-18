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Ру Тат
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Происшествия
18 июня 2022  23:45

Сын сотрудницы «Челныводоканала» погиб во время спецоперации на Украине

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Сын лаборанта химического анализа Центральной лаборатории «Челныводоканала» погиб во время военной специальной операции на Украине. Соболезновани в связи с гибелью единственного сына Руслана Венере Редаковне Радиной выразил коллектив предприятия.

«Понимаем, насколько тяжело матери потерять ребенка. Это огромная утрата. И страшная трагедия. Всем сердцем переживем за Вас и Вашу семью. Дай Вам Бог сил преодолеть этот сложнейший период жизни. Вечная память верным сынам Отчизны!» – говорится в тексте соболезнования коллег. 

По данным агентства, мужчине был 31 год, у него остались жена и сын. Похоронят Руслана Радина в Набережных Челнах.

#спецоперация #погиб
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